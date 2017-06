MSZ Rosji zażądało od CNN ujawnienia prawdy o chłopcu z Aleppo

© Zdjęcie: Public domain CNN: Amerykańskie samoloty i okręty gotowe do ataku

Historia odbiła się szerokim echem po tym, jak media opublikowały nagranie „Centrum Medycznego z Aleppo" o ocaleniu dziecka, które wydostano spod ruin domu w obleganej przez terrorystów wschodniej dzielnicy miasta. Media donosiły, powołując się na aktywistów centrum, że budynek runął wskutek nalotów rosyjskich sił powietrznych.

Zdjęcia znajdującego się w stanie szoku maleńkiego Omrana błyskawicznie rozpełzło się po sieciach społecznościowych. Dyrektor wykonawczy Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci Anthony Lake zaapelował w związku z tą historią do „zakończenia tego koszmaru", w którym żyje ponad 100 tysięcy dzieci w syryjskim Aleppo. W czasie wywiadu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowym korespondentka CNN Christiane Amanpour pokazała zdjęcia chłopca ze słowami „to zbrodnia przeciwko ludzkości".

„Wczoraj, w drugiej połowie dnia, skierowaliśmy do oddziału korespondentów kanału CNN oficjalne pismo z przypomnieniem manipulacji świadomością społeczną dokonanej przez główną korespondentkę tego kanału panią Amanpour w czasie wywiadu z Siergiejem Ławrowym, w przeddzień amerykańskich wyborów" — oświadczyła rzeczniczka MSZ na cotygodniowym briefingu.

„Wychodzimy z założenia, że kanał i jej główna korespondentka Amanpour powinni tak czy inaczej zareagować. W jakiej formie — niech już sami zdecydują, ale przed audytorium powinni się wytłumaczyć" — oświadczyła Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ zaapelowała do CNN i Amanpour do wstąpienia w dialog, „po to, by naprawić… jaskrawe fałszerstwo dokonane pod koniec 2016 roku". „Mając na uwadze audytorium CNN, doszło do globalnej masowej manipulacji. Oczekujemy reakcji" — oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ.