„Przed USA obroni nas tylko broń jądrowa"

Przedstawiciele Korei Północnej rzadko pojawiają się na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastępca stałego przedstawiciela wziął udział w spotkaniu poświęconym nieproliferacji broni masowego rażenia. W swoim przemówieniu Kim In Ren oznajmił, że „poczynając od (byłego prezydenta USA Harry'ego) Trumana do (obecnego prezydenta USA Donalda) Trumpa administracja USA nie zmienia linii na prewencyjny atak na Koreę Północną.

„Naród koreański po surowych próbach doszedł do wniosku, że jedyną drogą ochrony krytycznie ważnych praw i suwerenności jest reakcja na broń jądrową w ten sam sposób. Cokolwiek by nie mówili, niezależnie od sankcji, presji i ataków wojskowych nie zrezygnujemy z tworzenia sił jądrowych, które ochronią suwerenność państwa i prawo narodu do istnienia — oznajmił północnokoreański dyplomata.

Zwracając się do członków Rady Bezpieczeństwa, przypomniał o przyjętej na początku czerwca kolejnej rezolucji z sankcjami przeciwko Korei Północnej. Dyplomata podkreślił, że państwa, które poparły rezolucję, popełniły fatalny błąd, jeśli uważały, iż tym sposobem „chociażby na chwilę spowolnią rozwój potencjału jądrowego kraju".

Rezolucję rozszerzającą sankcje przeciwko Korei Północnej jednogłośnie przyjęło 15 członków Rady Bezpieczeństwa 2 czerwca.

Przedstawiciel KRLD skrytykował także wypowiedzi USA o dialogu na temat denuklearyzacji „przy postawieniu niesprawiedliwych warunków wstępnych i wywieraniu maksymalnej presji. Według niego „dowodzi to, że zamiarem USA jest usunięcie Korei Północnej przemocą".

Stały przedstawiciel USA przy ONZ Nikki Haley, występując wcześniej na posiedzeniu w Izbie Reprezentantów oznajmiła, że „im większą presję wywrzemy na Koreę Północną, tym lepiej." Ponadto nazwała przywódcę Kim Dzong Una paranoikiem, „który myśli, że próbujemy go zabić lub zmienić reżim".

Pomimo sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ Korea Północna nie zaprzestaje testów rakietowych pod pretekstem ochrony przed zagrożeniem ze strony USA. Północnokoreańskie rakiety balistyczne często spadają w wyłącznej strefie gospodarczej Japonii zaledwie kilkaset kilometrów od brzegu. Ostatnia próba odbyła się 9 czerwca, wówczas Korea Północna przetestowała kilka pocisków manewrujących do zwalczania okrętów. Wcześniej 29 maja została wystrzelona rakieta balistyczna z systemem samonaprowadzania do przechwytywania rakiet przeciwnika.

Obecny przywódca Korei Północnej ciągle podkreśla, że państwo będzie bronić samodzielności i statusu nuklearnego, ponieważ zwiększenie potencjału jądrowego jest niezbędne do jego ochrony przed USA.