Wiceszef Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych w syryjskim parlamencie Ammar Al Assad powiedział w wywiadzie dla agencji Sputnik, że nowa fala wokół broni chemicznej jest potrzebna do odwrócenia uwagi „od wspaniałych zwycięstw syryjskiej armii na Pustyni Syryjskiej, na granicy z Irakiem oraz skutecznej współpracy z Siłami Mobilizacji Ludowej (Al-Haszd asz-Szabi). Obecnie jest przygotowywana ofensywa na pozycje terrorystów w Dajr az-Zaur. Od samego początku wojny przeciwko Syrii USA wspierały terrorystów, zwłaszcza ich operacje lądowe.

Do tej pory USA ze swoimi sojusznikami nie wysyłały do Chan Szejkun niezależnej komisji międzynarodowej w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie incydentu, do którego tam doszło. Wówczas syryjski rząd wraz z Rosją zaproponował wysłanie komisji do przeprowadzenia śledztwa na lotnisku Szajrat, przecież rzekomo stamtąd startowały samoloty bombardujące Chan Szejkun.

W syryjskim kryzysie amerykanie wykorzystują najróżniejsze kłamstwa i falsyfikacje. Jednocześnie z południowej granicy naciera Izrael, Damaszek złożył w związku z tym ostre oświadczenia pod adresem Tel Awiwu.

Izrael obecnie próbuje zaostrzyć sytuację w rejonie Wzgórz Golan i Al-Kunajtiry, aby przy wsparciu Amerykanów przejąć kontrolę nad nimi. Czasami USA i Izrael zamieniają się rolami. Tel Awiw udziela wsparcia terrorystom walczącym w Al-Kunajtirze. Ponoszą jednak porażkę, ponieważ armia odzyskuje kontrolę nad strategicznymi pozycjami w tych rejonach.

Wojskowym, którzy uczestniczą w wojnie przeciwko Syrii, wojna jest na rękę, ponieważ handlują bronią i są związani z amerykańskimi korporacjami zbrojeniowymi. Natomiast USA działają w interesie Izraela — powiedział deputowany Ammar Al Assad.