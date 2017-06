„Bomby NATO to jedno z pierwszych moich wspomnień"

Natomiast prawie 40% nie chce wejścia do UE, przy czym prawie połowa uczestników sondażu uważa, że Serbia po prostu nie zostanie przyjęta do tej struktury. W sondażu wzięło udział 1323 studentów Uniwersytetu Belgradzkiego.

Jeden z organizatorów badania opinii publicznej, student wydziału politologii Milos Pavkovic w wywiadzie dla Sputnika powiedział, że wynik rzeczywiście jest niespodziewany, przynajmniej w kwestii UE. Co się tyczy NATO, tutaj wszystko jest mniej więcej logiczne:

„Wspomnienia o interwencji NATO w 1999 roku nadal są bardzo świeże. Być może niektórzy studenci już tego nie pamiętają, lecz mają wystarczająco informacji o tamtych wydarzeniach. Miałem wówczas pięć lat i bombardowanie jest jednym z pierwszych wspomnień z dzieciństwa. Był to ogromny stres, który głęboko utkwił w pamięci. Poza tym studenci opierają swoje stanowisko na informacji o interwencjach NATO w innych państwach, do których nasz kraj, tak jak wiele miejsc na świecie, ma negatywne nastawienie".

Jeszcze jeden z organizatorów Djurdjija Mastalo podkreśla, że wiek pod tym względem nie jest przeszkodą. Na stanowisko studentów w kwestii sojuszu bardzo mocno wpływa opinia rodziny — na liście wpływów znajduje się na drugim lub trzecim miejscu. Natomiast argumenty typu „po wejściu do NATO Serbia poczuje się bardziej bezpieczna", nie są popularne:

„Ludzie są bardzo negatywnie nastawieni do NATO, studenci nie stanowią wyjątku. Poza tym taki znaczący odsetek niechętnych do NATO można wyjaśnić także tym, że młodzi ludzie popierają stanowisko Republiki Serbii w sprawie neutralności wojskowej. Duch pacyfizmu jest bardzo pozytywnym sygnałem w obecnych warunkach" — mówi Mastalo.

Co się tyczy członkostwa Serbii w UE, to według Milosa Pavkovica ponad połowa ankietowanych studentów uważa, że ma wystarczająco dużo informacji o tej strukturze, ale jednocześnie, gdyby referendum w sprawie członkostwa w UE odbywało się w tych dniach, prawie 40% głosowałoby przeciwko.

„Przyczyna polega na tym, że Serbia przez dłuższy czas, już od 15 lat stoi na drodze do UE i studenci, tak jak serbskie społeczeństwo w ogólnym zarysie, stopniowo tracą nadzieję, ponieważ ciągle pojawiają się nowe warunki, rozdziały dossier negocjacyjnego są otwierane wolno, a jeszcze dłużej UE uznaje, że Belgrad spełnił wszystkie warunki do zamknięcia tego czy innego rozdziału. Oczywiście wpływają również problemy, z którymi ma do czynienia UE — jest to Brexit oraz kryzys imigracyjny. To wszystko dość negatywnie wpływa na stanowisko studentów" — mówi Pavkovic.

Ciekawe, że najczęściej wejście do UE popierają studenci wydziału medycznego. Chodzi o to, że wielu lekarzy wyjeżdża z Serbii akurat do państw UE, aby tam mieszkać i pracować. Najwięcej przeciwników eurointegracji jest wśród studentów z wydziałów humanistycznych i socjologicznych.