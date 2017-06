Mieszkańców Moskwy poproszono o niewychodzenie z domów

„Od 13:00 w Moskwie można się spodziewać ulewy, burzy, możliwy jest grad. Podmuchy wiatru miejscami nawet do 17-22 metrów na sekundę” — informują synoptycy.

Rozmówca agencji wyjaśnił, że pogodę w regionie zepsuje front atmosferyczny, który zbliża się do Moskwy z południowego zachodu.

„Najbardziej intensywne opady deszczu, którym będą towarzyszyły burze, grad, szkwałowe podmuchy wiatru do ​​17-22 metrów na sekundę, są spodziewane w godzinach od 15:00 do 21:00. W mieście spadnie od 10 do 25 mm deszczu, czyli do jednej trzeciej miesięcznej normy opadów, która w czerwcu wynosi 75 mm” — informuje biuro meteorologiczne.

Główny urząd Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Moskwie zaleca, aby w razie możliwości nie wychodzić na dwór, nie chować się pod drzewami, przechodzić z daleka od billboardów, parkować swoje samochody w garażu lub zostawić je z dala od chwiejnych konstrukcji. Zaleca się również przebywać z dala od zbiorników wodnych.

29 maja przez Moskwę i okolice przeszedł potężny huragan, który zabrał życie kilkunastu osobom.