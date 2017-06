Japonia: Dyslokacja amerykańskich samolotów na Honsiu

© AP Photo/ Carmelo Imbesi Włosi zamykają porty

Z odpowiednim wnioskiem wystąpił w lokalnym zgromadzeniu ustawodawczym gubernator Tsugumasa Muraoka.

Dyslokacja tych sił przekształci Iwakuni w największą w Azji Wschodniej bazę lotniczą USA. Obecnie stacjonuje tam już 60 amerykańskich samolotów wojskowych.

Dyslokacja 61 samolotów z bazy Atsugi w prefekturze Kanagawa (pod Tokio, w centralnej części wyspy Honsiu) rozpocznie się już w lipcu, a zakończy się w maju 2018 roku.

Z uwzględnieniem rodzin żołnierzy będzie to około 10 tys. osób, czyli mniej więcej 10% ludności miasta Iwakuni. Miasto otrzyma za dyslokację amerykańskich sił powietrznych w tym roku finansowym 11,4 mld jenów (około 100 mln dol.) subsydiów.

Samoloty pokładowe, które zostaną przerzucone do bazy Iwakuni, stacjonują na lotniskowcu z napędem atomowym „Ronald Reagan” z bazy Yokosuka w prefekturze Kanagawa. Z kolei ich baza lądową do tej pory była Atsugi w tej samej prefekturze, co Yokosuka.