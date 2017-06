Ukraińskich przewrotów ciąg dalszy

© Photo: RIA Novosti/Konstantin Chalabov Ukraiński polityk oburzony biernością krymskich Tatarów

„Zespół Arsena Awakowa przygotowuje się do każdego scenariusza, w tym także do próby przejęcia władzy. Sam minister spraw wewnętrznych szykuje się do roli premiera. Nie jest przecież tajemnicą, że bez pozwolenia Awakowa rząd nie podejmie żadnej decyzji. Ponadto, to on sprawuje pieczę nad ministrami, którzy pracują z ramienia Frontu Narodowego" — zauważył Leszczenko.

Jak powiedział, Awakow otoczył się „półkryminalnym światkiem", które gotowe jest do zdecydowanych działań.

Pod koniec 2016 roku były deputowany do Rady Najwyższej Olej Cariow także oskarżył ministra o planowanie przewrotu.