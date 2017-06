Rakieta przyszłość: Jak rosyjsko-indyjski BrahMos zmienia rynek broni

Rosyjsko-indyjski pocisk manewrujący BrahMos twórcy nazywają najlepszym na świecie, niespotykanym w swej klasie. I nie ma w tym przesady, jego zalety to duży zasięg wychwytywania i niszczenia celów (około 400 km), szeroki zakres trajektorii lotu i duża naddźwiękowa prędkość (przeciwnik nie ma czasu na opuszczenie obszaru rażenia), prostota obsługi, skuteczne przezwyciężanie obrony przeciwrakietowej (na wysokościach do 10 metrów), ogromne możliwości destrukcyjne ze względu na energię kinetyczną. Wystrzał salwami zapewnia porażenie celów grupowych. W locie pocisk nie jest korygowany przez operatora (zasada „wystrzel i zapomnij”). W teorii dziewięć pocisków gwarantuje zniszczenie trzech fregat wroga z nowoczesnym systemem obrony przeciwrakietowej. W praktyce — w trakcie testów okręt został przecięty na pół przez jeden pocisk.

Przy trzykrotnym przekroczeniu prędkości dźwięku BrahMos pozostawia daleko w tyle prawdopodobnych konkurentów, a projektanci starają się, aby pocisk stał się jeszcze szybszy, bardziej zwinny i inteligentny.

Koncepcja BrahMos jest harmonijna: różni nosiciele, zadania i cele — i jeden uniwersalny system rakietowy dla naziemnych, morskich i podwodnych nosicieli (wersja lotnicza ma lżejszą konstrukcję). We wszystkich środowiskach bojowego zastosowania pocisk startuje z hermetycznej puszki transportowej, która służy również jako wyrzutnia (dostarczany jest w pełnej gotowości). Uniwersalność sprawia, że ​​system jest wygodny do szkolenia załóg i tani w obsłudze.

Wzorowy projekt

Dyrektor zarządzający BrahMos Aerospace Aleksander Maksiczew mówi: „W Petersburgu demonstrujemy pełną gamę możliwości — główny produkt i modele kompleksów na bazie pocisku BrahMos, które są w stanie równie skutecznie niszczyć cele morskie i przybrzeżne. Wystrzał jest możliwy z nośników na ziemi, z silosów, na morzu, pod wodą. W lipcu-sierpniu zakończymy integrację pocisku z myśliwcami Su-30MKI, co znacznie zwiększy możliwości bojowego zastosowania”.

Spółka przeprowadziła już modelowania i testy pocisków w różnych warunkach. Kolejnym etapem są naturalne wystrzały (uderzenie pocisku bojowego w prawdziwy cel).

„Lżejszy lotniczy wariant pocisku BrahMos ma długość 8,4 metra i masę startową około 2,5 tony. Wielozadaniowy myśliwiec Su-30MKI może przenosić jeden taki pocisk, a powinien dwa. Dlatego nasi eksperci opracowują mniejszą wersję pocisku” — mówi Maksiczew.

Według przedstawiciela BrahMos pociskiem interesuje się wiele krajów azjatyckich, ale na razie firma pracuje w celu zaspokojenia wewnętrznego zapotrzebowania Indii. Systemy są dostarczane indyjskim Wojskom Lądowym, Siłom Powietrznym i Marynarce Wojennej. Pociski BrahMos ma na pokładzie już ponad 10 okrętów. Powstaje cała seria dużych indyjskich fregat. Istnieje prawdopodobieństwo, że zamówione w Rosji okręty projektu 11356 będą również uzbrojone w ten system rakietowy.

Wielkość produkcji stale rośnie: już teraz BrahMos Aerospace zrzesza ponad 500 specjalistów w Indiach, a cała produkcja obejmuje tysiące ludzi.

Doświadczenia współpracy

BrahMos Aerospace powstał w 1998 roku. 50,5% akcji należy do indyjskiej Organizacji Badań i Opracowań Obronnych, 49,5% — do rosyjskiej „NPO Maszinostrojenia”. Główna siedziba spółki znajduje się w Indiach. Praca w BrahMos Aerospace uważana jest za prestiżową i perspektywiczną. Portfel zamówień generuje pracę na następną dekadę.

Produkcja BrahMos Aerospace przebiega w obu krajach. W łańcuchu produkcyjnym są dziesiątki indyjskich i rosyjskich firm. Ważne jest to, że pocisk jest niezależny od komponentów z Unii Europejskiej. W Indiach produkcja jest rozmieszczona w Delhi, Hajdarabadzie i kilku innych ośrodkach przemysłowych. Obowiązuje ujednolicony system jakości: klient towarzyszy projektowi od początku opracowania do zakończenia testów. Do sukcesu projektu przyczynia się również rządowa polityka „Made in India”, która daje duże preferencje krajowym przedsiębiorstwom.