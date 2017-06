Białoruś cyfrową potęgą?

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka obiecał wkrótce przekształcić republikę w kraj technologii informacyjnych. Poinformował o tym, przemawiając na Forum Regionów Rosji i Białorusi, które odbyło się w Moskwie.

„Postawiliśmy sobie ambitny cel — przekształcenie Białorusi w kraj IT. W najbliższej przyszłości przyjmiemy podstawy prawne takiego rozwoju sytuacji na Białorusi i muszę powiedzieć Władimirze Władimirowiczu, że te dokumenty prawne zostały przygotowane przez Białorusinów i Rosjan i przedstawione do rozpatrzenia wyższych organów władz Białorusi”- powiedział Łukaszenka, zwracając się do prezydenta Rosji Władimira Putina.

Łukaszenka wyraził przekonanie, że „będzie to nasz wspólny projekt i przyczyni się do rozwoju najnowocześniejszych trendów naszego społeczeństwa i gospodarki”.