Terroryści w Syrii planują skorzystać z sytuacji

Poinformowało o tym agencję Ria Novosti źródło dyplomatyczne, powołując się na sprawdzoną informację przekazaną przez kierownictwo wojskowo-polityczne arabskiej republiki.

Zgodnie z tymi danymi przygotowania do operacji trwały w ciągu ostatnich kilku tygodni. Do jej nagłośnienia zostaną zaangażowani dziennikarze (o czym wczoraj uprzedziło również rosyjskie MSZ), a sam pseudoatak z użyciem substancji trujących będzie transmitowany przez opozycyjne media i serwisy społecznościowe.