Korea Południowa będzie handlować „konserwowanym powietrzem”

Butle z górskim powietrzem produkuje powiat Hadong na południowym wschodzie kraju (prowincja Gyeongsang Południowy) we współpracy z pewną kanadyjską firmą.

W tym tygodniu w miejscowości Yysin otworzono fabrykę o powierzchni 99 metrów kwadratowych, gdzie będą produkowane butle obliczone na 160 haustów świeżego powietrza z dodatkiem aromatu cyprysu. W tym celu powietrze jest zbierane na wysokości 700-800 metrów na górze Jiri-san.

Butle mogą kosztować nawet w Korei Południowej około 13 dolarów. Fabryka będzie produkowała od 1 do 2 tys. butli dziennie. Jeśli pomysł wypali, to powietrze z Hadong będzie dostarczane do Chin, Indii i na Bliski Wschód.