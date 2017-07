Jak kanibalizm wpływa na organizm człowieka

© Sputnik. Petr Chernov Zachodnia dieta przyczynia się do rozwoju choroby Alzheimera

Dla niektórych gatunków z przyrodzie to zjawisko jest naturalne i zachodzi wszędzie. Na przykład, u owadów naukowcy dość często spotykają się z kanibalizmem i wyodrębnili te procesy, które zachodzą w organizmach zjadających się wzajemnie osobników. Okazało się, że zwiększa to ryzyko zapalenia wątroby i innych podobnych chorób.

Badacze twierdzą, że owady jedzą swoich krewnych jedynie wtedy, gdy brakuje im pożywienia, a ich ciała mogą stać się dość wysokokalorycznym źródłem energii, co jest szczególnie ważne, jeśli dane stworzenie próbuje wykarmić potomstwo lub wyżyć. Na przykład, japoński krab pacyficzny karmi swoje potomstwo niezapłodnionymi jajami, ale jeśli pokarm się skończy, młode zjadają się nawzajem. Podobnie zachowują się ślimaki, płazy i ryby, ale tylko w stresowych sytuacjach.

Wśród ludzi kanibalizm był czymś typowym w starożytności, choć naukowcy sugerują, że do naszych czasów przetrwały plemiona, które nadal zjadają swoich krewnych. Jak podkreślają, nie jest to norma wśród ludzi i może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, ze względu na łatwe zarażenie się wieloma chorobami przekazywanymi za pośrednictwem mięsa. Może to też prowadzić do rozwoju patologii.

