Ministerstwo Obrony Ukrainy stawia warunki przystąpienia do NATO

służba prasowa prezydenta Ukrainy Jaką cenę polityczną jest gotów zapłacić Kijów?

Połtorak spotkał się z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem w piątek w belgijskiej stolicy.

— Jeśli mówimy o perspektywach przystąpienia do sojuszu, to do NATO wchodzą nie siły zbrojne i nie ministerstwo obrony. Przystąpienie do sojuszu jest sprawą wagi państwowej, bo do organizacji przyłącza się państwo. Z kolei warunkiem przystąpienia do sojuszu jest nie tylko gotowość sił zbrojnych do sprostania standardom NATO, ale i gotowość społeczeństwa do przystąpienia do sojuszu – powiedział ukraiński minister, cytowany przez agencję informacyjną UNIAN.

Jak dodał, Ukraina powinna zbudować demokratyczne, europejskie państwo z określonymi wartościami, w którym człowiek będzie głównym kryterium. Minister podkreślił, że NATO całkowicie popiera reformę sił zbrojnych.

— Razem stworzyliśmy wszystkie dokumenty planistyczne. Ostatni dokument to program rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy do 2020 roku, w którym dokładnie prześledzono drogę rozwoju armii. Ponadto na końcowym etapie opracowywania jest ustawodawstwo Ukrainy w sprawie sektora bezpieczeństwa i obrony, gdzie w zakresie legislacyjnym zostaną włączone wszystkie dokumenty i decyzje, które planowaliśmy wcześniej w ramach reformy Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie strategicznego biuletynu obronnego. Wszystkie wytyczne dotyczące reformy armii znajdą się w tej ustawie. Jest to bardzo ważne – podkreślił Połtorak.