Trzy lata więzienia dla Brytyjczyka za wspierania powstańców w Donbasie

41-letni mężczyzna w 2015 roku spędził cztery miesiące w Donbasie. W październiku 2015 roku udzielił wywiadu BBC, w którym podkreślił, że jest dumny z tego, co robił.

Stimson liczył, że otrzyma rosyjskie obywatelstwo i rozpocznie nowe życie w Donbasie. – Nie jestem terrorystą. Nie jestem jak dżihadyści, którzy jadą do Syrii – podkreślił.

Brytyjskie władze zatrzymały go, gdy wracał do Manchesteru po wywiadzie. Oskarżono go o to, że „będąc członkiem paramilitarnego ugrupowania przeciwstawiającego się rządowi na Ukrainie, zamierzał popełnić akty terroru”. Ten zarzut wycofano.

Jak pisze gazeta, sąd wyda wyrok w tej sprawie 14 lipca.