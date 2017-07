NYT publikuje sprostowanie do artykułu o „rosyjskiej ingerencji” w wybory

© AFP 2017/ Jim Lopez Terroryści w Syrii planują skorzystać z sytuacji

Jak pisze „Daily Caller", w materiale z 25 czerwca pt. „Wymówki Trumpa denerwują nawet jego sojuszników" dziennikarka Maggie Haberman wyśmiewała amerykańskiego prezydenta za „odmowę uznania faktu, który jednogłośnie potwierdziły wszystkie 17 amerykańskich agencji wywiadowczych: Rosja zaplanowała te ataki i pomogła mu w wygranej".

Pod artykułem pojawiło się sprostowanie:„Analizę danych wywiadowczych przeprowadzały jedynie 4 agencje: biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, CIA, FBI i NSA. Nie została ona zatwierdzona przez wszystkie 17 organizacji amerykańskiej społeczności wywiadowczej".

Daily Caller" twierdzi, że biura Dyrektora Wywiadu Narodowego nie można rozpatrywać jako oddzielnej agencji.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował „The New York Times" za publikowanie niewiarygodnych informacji. W czerwcu nazwał on gazetę „parodią mediów". Powiedział też, że nigdy nie wygrałby wyborów prezydenckich, gdyby liczył na kłamliwe wiadomości „The New York Times".