© AP Photo/ Syrian Democratic Forces Syryjski deputowany: trzeba uchronić państwo przed rozłamem

- Z każdym miesiącem jest coraz więcej chętnych chcących odbyć służbę.

Zwłaszcza teraz jest szczególnie dużo młodych ludzi, co jest związane z wyzwoleniem Aleppo z rąk terrorystów — powiedział naczelnik komisariatu Namid Ali Ibrahim.

Jak podkreślił, jest to świadoma decyzja, umotywowana chęcią wyparcia terrorystów z kraju i powrotu do normalnego życia. Wojskowy powiedział, że przed wojną służba w armii trwała 18 miesięcy, ale teraz nie ma ograniczeń czasowych.

© AP Photo/ ECPAD/French Army Atak koalicji w Syrii. Co najmniej 40 ofiar śmiertelnych

W Syrii poborowi zobowiązani są do stawienia się na komisję wojskową zaraz po skończeniu 18 lat. Jeśli pójdą na studia, służba jest odraczana do ich zakończenia. Osobom, które próbują uchylić się od tego obowiązku za każdy miesiąc nieterminowego stawienia się na komisję zostają doliczone kolejne dwa miesiące służby. Namid Ali Ibrahim dodał, że jeśli w rodzinie jest dwóch synów, to będę służyć po kolei, aby nie pozbawiać rodziców wsparcia.O wyzwoleniu Aleppo z rąk dżihadystów poinformowano 23 grudnia ubiegłego roku.