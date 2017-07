Fakty i domysły: Czy Ziemia pogrąży się w ciemności?

Amerykańscy naukowcy z agencji kosmicznej NASA twierdzą, że w dniach 15 — 29 planeta Ziemia pogrąży się w mroku . Jedną z przyczyn jest połączenie pól magnetycznych Jowisza i Wenus, co nie pozwoli światłu słonecznemu padać na inne ciała niebieskie.

Warto zauważyć, że w przypadku potwierdzenia się domysłów specjalistów również Mars pogrąży się w ciemnościach. Na stronie internetowej NASA pojawiło się wyjaśnienie do tej informacji. Jej istota sprowadza się do tego, że jedna z planet zajdzie drugą od strony zachodniej co spowoduje, że będzie odbijać więcej światła.

Podczas tego zjawiska do przestrzeni kosmicznej zostanie wyemitowana bezprecedensowa ilość wodoru, który zasłoni całe światło słoneczne. W rezultacie cała nasza planeta na 15 dni pogrąży się w ciemnościach. Wodór wejdzie w kontakt z ziemskim Słońcem i sprowokuje potężny wybuch na jego powierzchni. Ponadto z powodu skali tego wydarzenia światło gwiazdy może być nieco przytłumione, co również będzie zauważalne na Ziemi.

Niezależni badacze wielokrotnie odrzucali podobne teorie NASA . Zdaniem specjalistów, aby ogromne masy wodoru z reakcji dotarły do Słońca, może upłynąć sporo czasu. Naukowcy zaznaczają, że ma on zdolność do przechodzenia w stan ciekły przy wysokich temperaturach, dlatego po prostu spłonie, jeśli zbliży się do Słońca.

Autorzy ostrzeżenia powołują się na szefa NASA Charlesa Boldena i pracowników agencji. Naukowcy podkreślają, że zaćmienie może doprowadzić do globalnych konsekwencji. Brak światła na Ziemi spowoduje zużycie ogromnych ilości energii i zasobów. Specjaliści z NASA twierdzą, że w tym przypadku trzeba być gotowym na maksymalnie negatywne konsekwencje. Ich zdaniem perspektywa pogrążenia się naszej planety w ciemnościach jest w pełni realna.

Specjaliści z NASA wielokrotnie zaprzeczali spekulacjom o nadciągających ciemnościach. Jak podkreślają, ani jeden ośrodek naukowy tego nie prognozuje. Charles Bolden twierdzi, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy Słońce zgaśnie. Nawet jeśli Ziemię spowiją ciemności, i tak będzie przekazywać światło.

Administratorzy strony, na której pojawiły się informacje na temat zaćmienia, wyjaśnili, że otrzymują masę listów z pytaniami o to, czy faktycznie ludzkość pogrąży się w ciemnościach na 3, 6 lub 15 dni. Według nich na portalu zamieszczono jedynie hipotezę, którą chcieli omówić jego użytkownicy.