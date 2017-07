MO Ukrainy skarży się na brak amunicji

© REUTERS/ Stanislav Belousov ŁRL: Kijów zamierza stworzyć Legię Cudzoziemską

Jak pisze tygodnik, lwią część dostaw eksportowych do niedawna stanowiła amunicja. Ukraina sprzedawała miliony naboi i pocisków różnego kalibru do Malezji, Indii i krajów afrykańskich.

— Należy podkreślić, że Ministerstwo Obrony zeszło na ziemię i ocenia jako krytyczne zaopatrzenie armii w amunicję kalibru 7,62 mm do karabinów snajperskich, kalibru 12,7 do karabinów maszynowych DSzK i NSW, dużych kalibrów od 23 do 152 mm do systemów artyleryjskich, granatników wszystkich typów i rodzajów – wylicza „Dzerkało Tyżnia”.

W materiale podkreślono, że obecnie Ukraina straciła możliwość produkowania materiałów wybuchowych, łusek, prochu, pocisków i zapalników. Wraz z rozpoczęciem działań zbrojnych w Donbasie zakłady chemiczne produkujące tego typu wybory znalazły się na terytorium kontrolowanym przez republiki w Doniecku i Ługańsku. W rezultacie Ukraina straciła możliwość wytwarzania amunicji średniego i dużego kalibru do dział artyleryjskich, ładunków bojowych do bomb, prochu do pocisków precyzyjnych oraz pocisków do wyrzutni rakietowych.

Tygodnik przypomina, że inicjatywę uruchomiania takiej produkcji na kontrolowanym przez Kijów terytorium na początku 2015 roku zaprzepaścił ówczesny premier Arsenij Jaceniuk. Według ocen specjalistów na ten projekt należało wydzielić 20-25 mln dolarów.