Demokraci oskarżają Trumpa o kretynizm

Członek Izby Reprezentantów Jamie Raskin przedstawił projekt ustawy przewidujący powołanie specjalnej komisji ds. kontroli zdrowia umysłowego prezydenta USA i pozwalający na stwierdzenie, czy Donald Trump jest w stanie pełnić funkcję prezydenta.

Z kolei pozwoli to na wykorzystanie 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, na której podstawie psychicznie chory prezydent może zostać usunięty ze stanowiska. Czy są podstawy do skorzystania z 25. poprawki?