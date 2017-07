Grupa Wyszehradzka w rytmach jazzu

Na moskiewskiewskim festiwalu muzyki jazzowej Usad'ba Jazz wystąpiła grupa Visegrad Quintet, w której skład wchodzą młodzi muzycy z Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

Pianista Michał Ciesielski opowiedział w wywiadzie dla czeskiego Sputnika o swoich wrażeniach z koncertowania w Rosji.

© Zdjęcie: Marina Gubina Visegrad Quintet

— Jestem w Rosji już piąty albo szósty raz, grałem początkowo parę koncertów w obwodzie kaliningradzkim, ale mieliśmy przyjemność zagrać w Moskwie już dwa razy wcześniej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Rosji, zagraliśmy również trasę koncertową z Adamem, który także jest tu dziś. Odwiedziliśmy też kilka miast na Syberii. Rosja jest pięknym krajem, ludzie są tutaj naprawdę cudowni. I Moskwa jest cudownym miastem. Wczoraj usłyszałem, że jest tutaj 85 teatrów, w samej Moskwie. To jest niesamowite. I ogrom tego miasta i to, jakie daje możliwości, ile rzeczy można tu zobaczyć, zwiedzić, jest niesamowite.

— Dlaczego postanowiliście połączyć się z muzykami ze Słowacji, Czech i Węgier?

— Dostaliśmy taką propozycję od organizatorki tego całego eventu, pani Bożeny Urygi-Seweryn. I ponieważ współpracowaliśmy już z nią wielokrotnie, to wiedzieliśmy, że to na pewno będzie coś fajnego i oczywiście tak się okazało. Muzycy, których znalazła z pozostałych krajów, jesteśmy pod ich ogromnym wrażeniem, są to świetni muzycy, jest to dla nas ogromna przyjemność, że możemy z nimi zagrać.

© Sputnik. Yevgeniya Novozhenina Kiedy muzyka spotyka się w Moskwie ze słońcem 26

— My jeszcze ani razu nie zagraliśmy, parę dni temu spotkaliśmy się w Rosji, zrobiliśmy parę prób, zagraliśmy koncerty w ambasadzie Czech, w ambasadzie Polski, więc dzisiaj gramy tutaj na tym festiwalu, ale energia jest bardzo dobra, podejrzewam, że może być to bardzo udany koncert.

— Pan już ma swoją opinię o Rosji. Natomiast polska i czeska prasa często nie za bardzo pozytywnie piszą o Rosji…

— Powinniśmy zdecydowanie oddzielić kwestię polityczną od kwestii społecznej. I to, że w polityce pomiędzy innymi państwami dzieje się może niezbyt dobrze teraz, to nie znaczy, że powinniśmy w ten sposób postrzegać Rosjan, czy Rosjanie Polaków, bo wydaje mi się, że oni mają bardzo dużo wspólnego, jeśli chodzi o temperament, gościnność i ciepło w sobie. Więc wydaje mi się, że polityka to jest to, czym zdecydowanie nie powinniśmy się kierować w kontaktach międzyludzkich.