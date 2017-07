Moskwa i Pekin: Przyszłość należy do nas!

© REUTERS/ Darren Staples Polska Rosji w Pekinie nie spotka. A mogłaby

W drodze na szczyt G20 przewodniczący Chin Xi Jinping nieprzypadkowo zatrzyma się w Moskwie i przeprowadzi negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem — przekazuje BBC. Rosja i Chiny dają do zrozumienia reszcie świata, że teraz to one są kluczowymi partnerami i zamierzają utworzyć na arenie międzynarodowej wspólny front — uważa ekspert brytyjskiego centrum analitycznego Verisk Maplecroft Daragh McDowell.

Stosunki handlowe między Rosją i Chinami będą najważniejszym tematem na negocjacjach prezydenta Rosji Władimira Putina i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Moskwie — przekazuje BBC. Jak podkreśliła brytyjska telewizja, przywódcy obu państw spotkają się przed szczytem G20, który rozpocznie się w ten piątek w Hamburgu.

Władimir Putin i Xi Jinping wybrali bardzo dogodny czas na spotkanie w Moskwie „po drodze do Hamburga" — powiedział na antenie BBC ekspert ds. Rosji z brytyjskiego centrum analitycznego Verisk Maplecroft Daragh McDowell. Jego zdaniem Moskwa i Pekin dają do zrozumienia reszcie świata, że teraz to oni są partnerami kluczowymi i zamierzają utworzyć na arenie międzynarodowej wspólny front.

Rosji jest to potrzebne po to, aby zbalansować stosunki z Zachodem — uważa McDowell.Tymczasem Chiny próbują jego zdaniem pokazać, że Pekin nie jest już szeregowym graczem na arenie międzynarodowej: teraz Chińska Republika Ludowa sama ustala zasady gry.

Brytyjski ekspert podkreślił również, że spotykając się w Moskwie w przededniu szczytu G20, który odbędzie się w Hamburgu, Rosja i Chiny w pewnym sensie mówią Zachodowi: „Byliście centrum władzy wczoraj, jednak dzisiaj jesteśmy nim my. Przyszłość należy do nas".