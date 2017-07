Rogozin: rosyjski przemysł jest gotowy do wyprodukowania ciężkiej rakiety balistycznej

Odpowiadając na pytanie, na jakim etapie znajduje się budowa systemu Barguzin i 100-tonowego ciężkiego pocisku balistycznego, Rogozin odparł: „Na etapie absolutnej gotowości przemysłu do wyprodukowania w razie podjęcia decyzji i jej uwzględnienia w państwowym programie zbrojeniowym".

Radziecki mobilny kolejowy system rakietowy wyposażony w pocisk Molodiec został wycofany z uzbrojenia w 2005 roku na podstawie punktów traktatu START II. Nowy traktat START III nie zabrania produkcji nowych systemów rakietowych.

Poinformowano, że Barguzin ma zostać zaprojektowany do 2018 roku. Nowy system znacznie przewyższy radzieckiego poprzednika pod względem celności, zasięgu i innych charakterystyk. Dzięki temu Barguzin będzie na wyposażeniu Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia co najmniej do 2040 roku. Wojska Rakietowe wracają do trójczęściowej grupy zawierającej systemy w wersji siłosowej, mobilnej i kolejowej.

Dowódca naczelny Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia Siergiej Karakajew w grudniu 2015 roku poinformował, że obecnie został zakończony szkic projektu systemu, trwa praca nad dokumentacją roboczą dotyczącą agregatów i układów systemu.

Z kolei szef Sztabu Generalnego Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia w latach 1994-1996 generał-pułkownik Wiktor Jesin w maju 2016 roku poinformował agencję RIA Novosti, że terminy wyprodukowania systemu Barguzin zostaną ustalone w państwowym programie zbrojeniowym na lata 2018-2025.

Pod koniec 2016 roku szereg rosyjskich mediów poinformował, że w 2016 roku z sukcesem odbyły się testy pocisków dla Barguzina. Testy rzutowe to pierwszy etap testów wszystkich rakiet. Podczas tych testów sprawdza się, między innymi, zgodność algorytmów przygotowania pocisku do startu, jak pocisk opuszcza wyrzutnie oraz jak działa cały zespół urządzeń.

W styczniu bieżącego roku źródło w rosyjskim przemyśle zbrojeniowym poinformowało RIA Novosti, że testy lotnicze pocisku są zaplanowane na 2019 rok.