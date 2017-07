Vučić: „Rosyjska broń natychmiastowo wzmocni obronność Serbii"

— Panie Prezydencie, wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin powiedział, że poinformuje Pan, gdy z Rosji zostaną dostarczone MiG-29.

Myślę, że już wkrótce. Myślę, że w najbliższym czasie Serbia poczuje się o wiele bezpieczniej. Jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jesteśmy 20-30 lat w tyle zarówno za Zachodem, jak i Rosją. Próbujemy zmniejszyć ten dystans: zakład produkcji amunicji w Užice, którego pracę zainaugurowałem w tę sobotę, jest pierwszym zaawansowanym technologicznie zakładem. Na razie nie możemy wyprodukować dla wojska pojazdu z napędem AWD i niezależnym zawieszeniem, a ma to duże znaczenie dla manewrowości, to jak KamAzy. Gdyby chcieli otworzyć tu zakład, zapłacilibyśmy i zapewnilibyśmy wszystko co potrzebne. (…)

— Niebawem w Belgradzie złoży wizytę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

W najbliższym czasie spodziewamy się wizyty ministra Szojgu a także przybycia czołgów i pojazdów zwiadowczych. Ma to dla nas duże znaczenie i w znacznej mierze zmienia sytuację naszego kraju. Nasze zdolności obronne znacznie wzrosną dosłownie w ciągu jednego dnia. (…)

— Czy Serbia będzie sama zapewniać sobie bezpieczeństwo? Idąc za przykładem Tito, który zajął stanowisko niezaangażowania się.

Będziemy zachowywać neutralność i niezależność. To nie jest łatwe. Walka toczy się codziennie. Jednak rządy, które były przed nami, wysyłali agendę do zagranicznych ambasad, a następnie przyjmowali ją telefonicznie. Dzisiaj Serbią rządzą nie ambasadorzy.