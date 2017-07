„Prawdziwi marynarze, tak jak wszyscy wojskowi, służą swojej Ojczyźnie i swojemu narodowi, a ci — na trzech dziurawych gratach obsługują takich niedourzędników, jak Parubyj, salutując mu podczas idiotycznych wystąpień. Co się tyczy powrotu Krymu pod żółto-niebieskie flagi, tego nie będzie, nawet jeśli wskrzeszą księcia Olega i zwerbują go do służby na rzecz obecnego kijowskiego reżimu" — oznajmił Połonski w komentarzu dla lenta.ru.

3 lipca przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubyj wyraził przekonanie, że ukraińscy marynarze odzyskają Krym dla Ukrainy. Przypomniał także, że właśnie w lipcu 907 roku odbyła się „wybitna wyprawa morska" wielkiego księcia kijowskiego Olega na Konstantynopol, po którym Oleg przybił swoją tarczę do bramy bizantyjskiej stolicy.

Wcześniej admirał Marynarki Wojennej Ukrainy, były wiceminister obrony Ukrainy Ihor Karanienko opowiedział o potencjale ukraińskiej floty. Według niego ukraińska flota dysponuje jedynie dwoma okrętami, które wymagają znaczących inwestycji, oraz kilkoma kutrami.