Ukraina powinna zostać kolejnym członkiem NATO

Na początku czerwca Czarnogóra stała się oficjalnie 29. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Znaczna cześć mieszkańców byłej republiki Jugosławii wystąpiła przeciwko akcesji kraju do NATO, organizując protesty.

„Ukraina powinna być kolejnym, po Czarnogórze, krajem, który powinien stać się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego" — powiedział Parubij. Jego słowa przywołuje ukraińska agencja UNIAN.

Parubij zauważył, że Ukraina powinna zrobić wszystko, żeby zostać członkiem NATO. „Ktoś mówił o perspektywie 5-7 lat. My widzimy, że wydarzenia ostatnich lat są na tyle dynamiczne, że może to nastąpić w każdym momencie. Dlatego nie jestem za tym, by tak wyraźnie określać daty" — powiedział Parubij, zapytany o to, kiedy Ukraina mogłaby dołączyć do NATO.

W grudniu 2014 roku Rada Najwyższa Ukraina wniosła poprawki do dwóch ustaw, rezygnując z ponadblokowego statusu państwa. Rada przyjęła także dokument proponujący wprowadzenie zmian do ustawy „O podstawach polityki wewnętrznej i zagranicznej" i zawarcie w niej, że „podstawową zasadą polityki zagranicznej jest pogłębienie współpracy z organizacją Sojuszu Północnoatlantyckiego w celu uzyskania członkostwa w tej organizacji".