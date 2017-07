Wypadek w Bawarii: 18 osób nie żyje

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na trasie A9, na południu Niemiec. Autobus rejsowy wiozący grupę turystów z Saksonii zderzył się z ciężarówką i stanął w płomieniach. W autobusie znajdowało się 46 osób i dwóch kierowców. Z początku mówiono o 30 poszkodowanych, los pozostałych był przez kilka godzin nieznany - osoby zostały uznane za zaginione. Ratownicy włączyli helikoptery do poszukiwań osób ocalałych w wypadku. Część autostrady, na której doszło do wypadku, została zamknięta na cały dzień.

„Autobus zdołało opuścić trzydzieści osób. Ocalali w wypadku doznali obrażeń, są też ciężko ranni, ich dostarczano helikopterami do szpitali. Pozostałe 18 osób zginęło w płonącym autobusie" - czytamy na oficjalnej stronie policji.

Die Polizei befürchtet "etliche Tote" bei dem Busunfall auf der A9 bei #Münchberg. Ein Reisebus fuhr auf einen Lastwagen auf & brannte aus pic.twitter.com/gZ7CBurmZd — BR24 (@BR24) 3 lipca 2017

Resort zauważył, że wśród ofiar są kobiety i mężczyźni w wieku od 66 do 81 lat. Eksperci medycyny sądowej i specjaliści federalnego zarządu policji karnej zajmują się identyfikacją ciał. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się kierowca autobusu. Kierowca ciężarówki nie doznał obrażeń.

Lokalne władze prowadzą śledztwo w sprawie incydentu. Jak zauważył minister transportu Niemiec Alexander Dobrindt, jak na razie nie ustalono, dlaczego pożar rozprzestrzenił się w tak szybkim tempie.