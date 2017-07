Kryzys wokół Kataru to próba przewrotu państwowego?

© Sputnik. Walerij Mielnikow Państwa arabskie dały Katarowi 48h

„To właśnie to, do czego doszło, nie mówię o hipotezach… W 2017 roku miała miejsce próba łagodnego przewrotu państwowego" — powiedział al-Atija w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News, odpowiadając na pytanie o zamiary krajów sąsiedzkich.

5 czerwca Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Egipt zerwały stosunki dyplomatyczne z Dohą i zawiesiły z Katarem wszystkie połączenia, oskarżając go o wspieranie terroryzmu i ingerowanie w ich sprawy wewnętrzne. Później dołączyły do nich również inne państwa.

Halid al-Atija dodał również, że Katar uważa to, co się stało za „cios w plecy" ze strony przyjaciół i podkreślił, że kraj pokazał, że nie łatwo go „opanować". Mam nadzieję, że nie dojdzie do interwencji wojskowej, jednak zawsze jesteśmy (na nią — red.) gotowi. Jesteśmy tu, aby bronić naszego kraju" — powiedział minister obrony Kataru.

W poniedziałek na prośbę Dohy kraje arabskie przedłużyły o 48h czas odpowiedzi na ultimatum z żądaniami, koniecznymi do wznowienia stosunków. Telewizja Al-Dżazira poinformowała, że szef MSZ Kataru Mohammed bin Abdulrahman al-Thani przybył do Kuwejtu, który wystapił jako pośrednik w konflikcie, w celu przekazania odpowiedzi na żądania.

Ultimatum zawiera 13 punktów, w tym obniżenie poziomu stosunków dyplomatycznych i wojskowych z Iranem, zamknięcie tureckiej bazy wojskowej, zaprzestanie finansowania organizacji terrorystycznych oraz ingerencji w sprawy wewnętrzne arabskich państw, a także zamknięcie telewizji Al-Dżazira.