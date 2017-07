W główną synagogę Lwowa rzucono koktajlem Mołotowa

© AP Photo/ Kerstin Joensson Dom Hitlera nie stanie się mekką faszystów

„Nieznani sprawcy rzucili koktajlem Mołotowa w synagogę usytuowaną przy ul. Michnowskich. Koktajl nie trafił jednak w okno - uderzył w ścianę między oknami, upadł i uległ spaleniu. A na budynku, gdzie mieścił się kiedyś dom żydowskiej wspólnoty religijnej przy ul. Szolema Alejchema, wandale napisali znieważające hasła: „Precz z żydowską władzą" i „Żydzi, nie zapominajcie 1 lipca", czyniąc aluzje do pogromów ludności żydowskiej Lwowa, jakie miały miejsce latem 1941 roku (30 czerwca - 2 lipca), w których zginęło 7000 Żydów" - zauważył dyrektor Wszechukraińskiej Żydowskiej Wspólnoty Dobroczynnej „Khesed-Arye" Adel Dianova.

Synagoga na ul. Michnowskich jest jedyną działającą synagogą we Lwowie. Lokalne władze potępiły akty wandalizmu.

„Kategorycznie potępiamy akty wandalizmu, do jakich doszło we Lwowie. Sprawcy powinni zostać ukarani. Zwracamy się do organów porządkowych, aby maksymalnie operatywnie przeprowadzili dochodzenie w sprawie tych incydentów" - oświadczył zastępca mera Lwowa Andrij Moskalenko.