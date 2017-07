Komisja Konstytucyjna Ukrainy w połowie maja powołała grupę roboczą w celu opracowania propozycji dotyczących zmian i aneksów do konstytucji w odniesieniu do Autonomicznej Republiki Krymu (sekcja 10 ustawy zasadniczej). W poniedziałek ukraiński deputowany z Partii Radykalnej Jurij Cziżmar powiedział, że Komisja Konstytucyjna 5 lipca zamierza przyjąć propozycję dotyczącą statusu Krymu, który stał się częścią Rosji po referendum w marcu 2014 roku. Eksperci proponują usunięcie z ukraińskiej konstytucji termin „Autonomiczna Republika Krymu” i zastąpienie go „Krymską Autonomią” lub „Krymskotatarską Autonomią”.

„Krym nie ma nic wspólnego z ukraińską konstytucją i na próżno oni znów się tym zajmują. Naród krymski już dawno temu ustalił i swoją konstytucję i to, w jakim państwie się znajduje. Mieszkańcy Krymu wrócili do ojczyzny, więc zamieszanie w tej kwestii jest bezsensowne. Nie można nazwać tych działań inaczej, niż prowokacją” — powiedział RIA Novosti Muradow.

Według niego również sam naród ukraiński śmieje się z „daremnych prób nacjonalistycznego rządu, który nie wie, czym jeszcze można zaskoczyć świat”. Jednocześnie Muradow podkreślił, że „zagrywki władz Kijowa z Tatarami krymskimi nie przyniosą niczego pozytywnego narodowi”.

„Tatarzy krymscy, jak tylko Krym wrócił do ojczyzny do Rosji, otrzymali taki zakres praw, jakich nigdy nie mieli z Ukrainą. A przy okazji, przy tych absurdalnych założeniach, które zostały zaproponowane, oni nie mieliby nawet w przypadku, gdy Krym nadal był częścią Ukrainy. Byłoby to tylko pozbawienie autonomii i wszystkich jej praw” — powiedział Muradow. Według niego naród krymskotatarski wraz ze wszystkimi mieszkańcami Krymu buduje swoje życie na rosyjskim Krymie.