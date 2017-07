Po co zającowi długie uszy?

Długie uszy dają zającu nie tylko dobry słuch, ale też odgrywają bardzo ważną rolę w termoregulacji. Zające należą do tych zwierząt, które muszą często i na długie dystanse biegać, ratując się przed drapieżnikami, dlatego potrzebny jest im silny „system chłodzący". Jeśli zając traciłby nadmiar ciepła tylko poprzez pocenie, to wydatkowałby zbyt dużo wody. Zajęcze uszy wyposażone są w gęstą sieć naczyń krwionośnych (ten kto głaskał króliki, na pewno zwracał na to uwagę), które mogą w dużym zakresie rozszerzać się i kurczyć — czytamy na portalu vokrugsveta.

Kiedy zając musi pozbyć się nadmiaru ciepła, jego naczynia krwionośne pracują na pełnych obrotach, a kiedy musi je zachować, następuje zwężenie światła naczyń. Im goręcej, tym więcej ciepła organizm musi z siebie wyrzucać, dlatego najbardziej uszaste zające pochodzą z południa. Dosięgają one do połowy tułowia. Taką samą właściwość można dostrzec nie tylko wśród zająców, ale też wszystkich ssaków, i nie dotyczy ona tylko uszu. W biologii nazywa się ona regułą Allena.