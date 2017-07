Chińczycy wolą Sputnika

© Sputnik. Host Photo Agency / Alexander Vilf Rosja będzie promować chiński projekt „Jeden pas, jedna droga"

„Na dany moment liczba subskrybentów Sputnik China w Weibo (chińska sieć społecznościowa — red.) wynosi około 9 milionów. Takiego wskaźnika nie osiągają inne zagraniczne media i zachodnie przedstawicielstwa dyplomatyczne, które także aktywnie działają w ostatnich latach w chińskich sieciach społecznościowych" — powiedział Kisieliow. Dla porównania, The Financial Times ma ok. 1,5 mln subskrybentów, Kyodo, około trzech milionów — dodał Kisieliow.

„Być może w skali Chin to nie tak znów dużo, tym nie mniej dla zagranicznych mediów to duże osiągnięcie" — powiedział Kisieliow.

Dyrektor generalny agencji „Rossiya Segodnya" dodał, że w sieci społecznościowej Weibo Sputnik China dorównuje wiodącym mediom państwowym Chin. Sputnik China współpracuje też z największymi chińskim agregatorami wiadomości.