Podróżujący traktorem niemiecki emeryt zatrzymał się w Petersburgu

„81-letni emeryt-podróżnik Winfried Langner przyjechał do Petersburga na traktorze w stylu retro. Przywitaliśmy go u bramy Sadu Taurydzkiego. Przywiózł ze sobą i podarował konsulatowi flagę swojej wsi w Dolnej Saksonii, a sam otrzymał album fotograficzny z petersburskimi zabytkami. Langer mówi, że postanowił zostać jakiś czas w Petersburgu, który bardzo przypadł mu do gustu. Poza tym musi odpocząć i znaleźć czas dla naprawy przyczepy, która złamała mu się w drodze" - powiedział rozmówca agencji.

81-летний путешественник Винфрид Лангнер выехал из Нижней Саксонии в конце мая и 4 июля был уже в Санкт Петербурге. А вам слабо? pic.twitter.com/xzWtdpRah6 — Swiss Vatnik Sve (@SwissVatnik) 4 lipca 2017

„Warsztat już znaleźliśmy, trwa już naprawa traktora" - dodał przedstawiciel konsulatu. W drogę powrotną mieszkaniec Niemiec uda się taką samą drogą, przez Polskę.

Traktor niemieckiego podróżnika już zdążył się raz popsuć - w Kaliningradzie. Na czas remontu traktora, emeryta gościnnie przyjęli miejscowi mieszkańcy.