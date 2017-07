Rosja dostarczy Egiptowi wyposażenie do „Mistrali"

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Rosja znalazła zamiennik Mistrali

„Powinniśmy rozumieć, że okręty (kupione od Francji śmigłowcowce typu „Mistral" — red.) należy jeszcze dodatkowo wyposażyć w systemy do eksploatacji rosyjskich śmigłowców. Będzie to oddzielny kontrakt. Chcielibyśmy podpisać go w tym roku, jednak wiele zależy od źródła finansowania" — podkreślił Michiejew.

Zaznaczył również, że „Mistrale" weszły już w skład Marynarki Wojennej Egiptu, dlatego Kair chce podpisać kontrakt jak najszybciej, aby okręty mogły być w pełni eksploatowane. Wcześniej Rosja wygrała przetarg na dostawy do Egiptu śmigłowców Ka-52K. Kair planuje rozmieścić je na okrętach desantowych typu „Mistral", kupionych od Francji. Okręty zostały zbudowane na zamówienie Rosji, jednak nie przekazano ich Moskwie z powodu zaostrzenia sytuacji na Ukrainie.