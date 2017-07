Rosyjska telewizja narzędziem tortur w Guantanamo

Amerykańskie wydanie The Daily Beast opublikowało artykuł, w którym czytamy, że osadzeni w więzieniu dla terrorystów Guantanamo „są torturowani” stacją telewizyjną RT. Przy tym rzecznik Guantanamo John Robinson potwierdził, że RT znajduje się na liście prawie 200 kanałów satelitarnych dostępnych dla więźniów, ale powiedział, że osadzeni sami wybierają stacje.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy Obszar poza prawem: Czy więzienie Guantanamo po 15 latach istnienia zostanie zamknięte?

RT udało się porozmawiać z jednym z byłych więźniów Guantanamo, który powiedział, że wielu osadzonych ogląda RT, ponieważ stacja wielokrotnie poruszała nurtujące ich kwestie, w tym sytuację w gorących punktach i rzeczywistą sytuację w Guantanamo.

Dziennikarze The Daily Beast z korespondencji więźnia Guantanamo Muhammada Rahima al-Afghaniego i jego adwokata Carlosa Warnera rzekomo stwierdzili, że więźniowie skrzydła „Obóz 7” są ograniczani w wyborze anglojęzycznych kanałów i przynajmniej od grudnia 2015 roku włączają im wyłącznie RT.

„Są to jedyne zachodnie wiadomości, jakie otrzymujemy i w dodatku są z Moskwy” — cytuje portal cytat z korespondencji al-Afghaniego.

Rzecznik Guantanamo John Robinson powiedział, że więzienie nie komentuje tego, co dzieje się w strefie „Obozu 7”, jednak potwierdził, że RT jest częścią pakietu kanałów satelitarnych Galaxy 19. Ten pakiet prawie 200 kanałów w różnych językach jest dostępny dla więźniów.

„Aktualna lista proponowanych kanałów obejmuje RT wraz z wieloma innymi źródłami informacyjnymi. Więźniowie wybierają, które stacje chcą oglądać lub słuchać” — powiedział Robinson.

Na podstawie listów al-Afghaniego przekazanych The Daily Beast przez jego adwokata on po raz pierwszy poinformował, że ogląda RT, w 2015 roku. Później więzień wyraził niezadowolenie z treści audycji stacji telewizyjnej.

Al-Afghani skarżył się, że „RT kocha Trumpa”. Według niego stacja „nie mówi już o Guantanamo”.

W jednym z listów więzień przyznał, że już nie może więcej oglądać wiadomości, ponieważ każde następne doniesienie jest straszniejsze od poprzedniego, boi się i dlatego postanowił wyłączyć stację.

Jednocześnie al-Afghani nadal pytał swojego adwokata o sport i życie rodziny Kardashian.

Obóz 7 to zamknięty obszar więzienia Guantanamo, gdzie władze USA przetrzymują 15 więźniów całkowicie odizolowanych od 26 innych więźniów. Na terytorium Obozu 7, w przeciwieństwie do innych obszarów, nie mają wstępu ani dziennikarze, ani obrońcy praw człowieka.

RT udało się porozmawiać z byłym więźniem Guantanamo Moazzamem Beggiem, który od lutego 2002 roku przebywał najpierw w więzieniu Bagram, a następnie został przeniesiony na Kubę, skąd został wypuszczony dopiero w styczniu 2005 roku. Brytyjczyk, którego dopiero jesienią 2014 roku oczyszczono ze wszystkich zarzutów o terroryzm, opowiedział, że rozmawiał ze swoim dobrym przyjacielem Shakerem Aamerem uwolnionym w 2015 roku z więzienia Guantanamo.

„Powiedział mi, że z mediów w pierwszej kolejności należy zwrócić się do RT, ponieważ jest to jedyna anglojęzyczna stacja informacyjna, którą mogą oglądać więźniowie Guantanamo, przy tym RT zwraca szczególną uwagę na sytuację osadzonych w tym więzieniu” — powiedział Begg.

„Wielu z więźniów wie o mnie tylko dlatego, że widzieli mnie na antenie RT. Tak więc bardzo wątpię, aby Amerykanie zaczęli zmuszać więźniów do oglądania tej stacji” — powiedział były osadzony Guantanamo.

Jak zauważył Begg, Aamer wyznał mu ​​również, że chciałby udzielić wywiadu RT, ponieważ wie, że pozostali w Guantanamo więźniowie oglądają tę stację. Czyli jego słowa, w tym nieprzyjemną prawdę o tym więzieniu, usłyszą nie tylko amerykańskie władze, ale także więźniowie.

„Muszę powiedzieć, że więźniowie co jakiś czas oglądają RT, ponieważ ta stacja mówi o wydarzeniach, które bezpośrednio wpływają na ich położenie. Na przykład w latach 2011-2012 RT regularnie informował o strajku głodowym, który zorganizowali więźniowie” — powiedział Begg.

Moazzam Begg dodał, że dla niego godne uwagi jest już to, że w Guantanamo w ogóle można oglądać telewizję, bo tego nie było aż do 2005 czy 2006 roku.

„Ale na jakiej podstawie więzienne władze wybierają stacje? W jaki sposób decydują, co jest bezpiecznie oglądać, a co nie? Pod tym względem wśród samych więźniów chodzą najróżniejsze przypuszczenia. Ale jedno jest oczywiste: RT aktywnie zapraszał i zaprasza do swoich audycji ludzi krytykujących Guantanamo. Czy Amerykanie świadomi tego pozwoliliby oglądać go w więzieniu? Najprawdopodobniej nie chcieliby tego” — zaznaczył były więzień.