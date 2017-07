Rosja „ukarze" Polskę za demontaż radzieckich pomników?

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow w rozmowe z RT wyraził wątpliwość, że Rosja zerwie z Polską stosunki dyplomatyczne z powodu niedawno przyjętej ustawy, zezwalającej na demontaż pomników żołnierzy radzieckich. Federacja Rosyjska może jednak wprowadzić sankcje przeciwko Polsce.

„Istnieją inne możliwości, by przekonać polskie władze do rezygnacji z tego. Należy prowadzić twarde negocjacje, może nawet wprowadzić sankcje, jeśli będzie to konieczne. Jednak zerwanie stosunków dyplomatycznych — to ostateczny krok, do którego raczej nie dojdzie. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zatriumfuje w Polsce" — powiedział Dżabarow.

© Zdjęcie: Tomasz Trump Pomnik w Mikolinie do zniesienia?

Senator dodał również, że możliwy demontaż pomników żołnierzy radzieckich w Polsce może na długie dziesięciolecia „istotnie pogorszyć" stosunki Polski z Rosją.

Wcześniej media poinformowały, że deputowany z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPFR) Nikołaj Charitonow zaproponował zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską w związku z ustawą, zezwalającą na demontaż pomników żołnierzy radzieckich, którą przyjął polski Sejm.