Władze 44 stanów w USA odmówiły ujawnienia danych o wyborach

Według danych Pew Center (organizacja non-profit prowadząca badania w sferze socjologii i demografii — red.) w ubiegłym roku 1,8 mln zmarłych obywateli nadal figurowało na listach wyborczych w wielu stanach. Przedstawiciele organizacji mówią, że to tylko przybliżone dane i uważają, że mogą być zaniżone" — powiedział w rozmowie z telewizją wiceprzewodniczący komisji Kris Kobach.

Powołana w maju na mocy dekretu amerykańskiego prezydenta Komisja ds. Uczciwości Wyborczej ma za zadanie zbadanie procesu głosowania na federalnych wyborach. Komisja ma przedstawić prezydentowi rekomendacje, jak wzmocnić zaufanie do procesu wyborczego, a także określić, co prowadzi do obniżenia tego zaufania.