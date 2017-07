Janukowycz o rosyjskim Krymie

© Sputnik. Sergey Pivovarov Apel Janukowycza do światowych przywódców

„Bardzo chciałbym, aby Krym powrócił do składu Ukrainy, a to będzie zależeć od samego Krymu, od jego mieszkańców. Przecież wtedy, gdy ludzie postanowili odłączyć się od Ukrainy, oni chronili siebie i swoich rodzin, to była ich decyzja. Byłem na Krymie i widziałem ich determinację z jednej strony, a z drugiej strony — ogromny niepokój, ponieważ obawiali się, że Majdan rozprzestrzeni się na terytorium Krymu” — powiedział Janukowycz dziennikarzom.

„Wszystko, co wydarzyło się na Krymie, jest tym przypadkiem, który mówi wielu nieodpowiedzialnym politykom, jak nie można odnosić się do narodu i ignorować opinii mieszkańców. Krym, który znalazłby się pod kontrolą radykalistów, niósł by zagrożenie populacji krymskiej — nikt nie miał co do tego wątpliwości. Decyzja mieszkańców Krymu była przewidywalna. Zawsze wiedzieliśmy, że tam panowały prorosyjskie nastroje” — dodał.

Przy tym, według Janukowycza, kwestia Krymu jest „bolesna, ale odpowiedź na nią może dać tylko czas i ludzie”.