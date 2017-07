„System obrony powietrznej Patriot w Polsce nie będzie zagrażać Rosji”

Zakup przez Polskę amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot nie narusza równowagi strategicznej sił w regionie, Rosji będzie realnie zagrażać jedynie pozycyjny rejon amerykańskiej obrony przeciwrakietowej, w sprawie którego prace są obecnie prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa rosyjski ekspert wojskowy, redaktor naczelny magazynu „Obrona Narodowa” Igor Korotczenko.

© AFP 2017/ Gil Cohen-Magen Polska podpisze umowę na zakup ośmiu kompleksów Patriot

Ministerstwo Obrony Narodowej Polski oraz Departament Obrony USA w nocy z środy na czwartek podpisały porozumienie ws. dostaw Warszawie systemów obrony powietrznej Patriot. Dostawy powinny rozpocząć się w 2022 roku.

„Zakup systemów Patriot przez Polskę to wewnętrzna sprawa tego kraju, biorąc pod uwagę, że te kompleksy nie naruszają równowagi strategicznej sił i nie wpływają w żaden sposób na funkcjonowanie rosyjskich strategicznych sił jądrowych. W tym przypadku mowa o rozszerzeniu możliwości Polski w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. Patriot nie stanowi zagrożenia, podobnie jak rosyjskie systemy S-400 w obwodzie kaliningradzkim nie stwarzają zagrożenia dla sąsiednich krajów” — powiedział Korotczenko RIA Novosti.

Jego zdaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji mogłoby stanowić rozmieszczenie na terytorium amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej Aegis z rakietami przechwytującymi SM-3.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Latem USA rozmieszczą w krajach bałtyckich wyrzutnie Patriot

„Stworzenie w Polsce pozycyjnego regionu amerykańskiej tarczy antyrakietowej na bazie systemu Aegis i najnowszych pocisków przechwytujących SM-3 będzie uważane przez Rosję jako prawdziwe wyzwanie i zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Tutaj byłaby mowa o możliwości, którą uzyskałyby USA, wykorzystując obszar pozycyjny systemów obrony powietrznej w Polsce, tworząc realne zagrożenie dla rosyjskich międzykontynentalnych rakiet balistycznych” — dodaje ekspert.

Co do „nieszkodliwości” Patriota nie ma również żadnych wątpliwości redaktor naczelny magazynu „Arsenał Ojczyzny” Wiktor Murachowskij. Według niego „przestarzała” technologia nie wytrzymuje porównania z nowoczesnym rosyjskim systemem S-400.

„Dla Rosji ten system nie stanowi zagrożenia. Trzeba zrozumieć, że pomimo jego stopniowej modernizacji ma on kilka wad. Po drugie, nadal jest to system typu obronnego i nie ma możliwości wykorzystania jakichkolwiek pocisków rażących. Jeśli porównamy go z rosyjskim systemem obrony powietrznej S-400, to Patriot ustępuje mu pod względem szeregu parametrów, w szczególności pod względem możliwości zwalczania rakiet balistycznych o dużej precyzji oraz pod względem mobilności” — powiedział Murachowskij.