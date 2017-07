Rosja zażądała od Armenii zaprzestania dyskryminacji Rosjan

„Nadal żądamy zaprzestania skandalicznej dyskryminacyjnej praktyki niezgodnej z przyjaznymi stosunkami między dwoma krajami. Oczywiście wyciągniemy wnioski z tej sytuacji” — czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

© Sputnik. Alexei Druzhinin Sarkisjan: Armenia popiera działania Rosji w Syrii

Zaznaczono, że w związku w wieloma zapytaniami mediów dotyczącymi zakazu wjazdu do Azerbejdżanu obywateli Rosji, Ministerstwo stwierdziło, że przyjeżdżający do tego kraju rosyjscy obywatele są rzeczywiście dyskryminowani ze względów etnicznych. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej od początku tego roku 25 obywatelom Rosji odmówiono wjazdu do Azerbejdżanu.

Zgodnie z komunikatem rosyjskiego resortu polityki zagranicznej Rosjanie byli przez wiele godzin zatrzymywani na lotnisku w Baku, a następnie przymusowo wydalani na własny koszt. Resort oświadczył, że to „wygląda dziko”, a także ma miejsce bezpośrednie pogwałceniem praw obywateli Rosji, co jest sprzeczne z literą i duchem rosyjsko-azerskiej Umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnym bezpieczeństwie z 3 lipca 1997, Międzyrządowego porozumienia o ruchu bezwizowym obywateli z 3 lipca 1997 roku, a także Deklaracji o przyjaźni i partnerstwie strategicznym między Rosją a Azerbejdżanem z 3 lipca 2008 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że resort wielokrotnie, w tym poprzez oficjalne noty ambasady Rosji w Baku i MSZ Rosji, żądał zaprzestania tej skandalicznej praktyki, przeprowadzenia postępowania i wydania właściwej oceny zachowania funkcjonariuszy na międzynarodowym lotnisku im. Hajdara Alijewa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że nadzieje Moskwy nie spełniły się i nie przeprowadzono postępowania w sprawie incydentów. MSZ dodało, że obywatele Rosji, którzy planują wyjazd do Azerbejdżanu, nadal ryzykują stać się ofiarą samowoli.