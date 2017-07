© Zdjęcie: Tomasz Trump Mikolin - wygrana bitwa

Jak powiedziała Zacharowa, w nocy z 29 na 30 czerwca w Sofii doszło do zbezczeszczenia pomnika armii radzieckiej. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji zaznaczyła, że ten akt wandalizmu świadczy o niskim poziomie moralnym i kulturalnym osób, które się go dopuściły.

„Nasza ambasada w Sofii wystosowała notę do MSZ Bułgarii z żądaniem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie incydentu, ukarania sprawców i podjęcia stosownych działań, by dorowadzić pomnik do porządku. Mamy nadzieję, że władze Sofii podejmą kroki, by nie dochodziło więcej do aktów wandalizmu wobec wspólnych pomników historii Rosji i Bułgarii" — powiedziała Zacharowa.