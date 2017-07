Łukaszenka: Białoruś nie ma geopolitycznych ambicji

Na Białorusi w dniach od 14 do 20 września odbędą się białorusko-rosyjskie manewry wojskowe „Zapad 2017”. Łukaszenka powiedział przy tym, że Białoruś i Rosja nie pobrzękują szabelką przed Zachodem, planując ich przeprowadzenie. Powiedział również, że obawy Mińsk wywołuje rozmieszczenie w pobliżu granicy z republiką kontyngentów NATO.

„Bez dobrze wyszkolonych i wyposażonych sił zbrojny nie może być suwerennej Białorusi. One są zaprojektowane w celu zapewnienia integralności terytorialnej i stabilności w kraju, odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia, bez względu na to, skąd one pochodzą” — powiedział Łukaszenka w czwartek w Mińsku podczas ceremonii na cześć absolwentów wyższych szkół wojskowych i wysokich rangą oficerów.

Prezydent zwrócił uwagę, że „wydarzenia z ostatnich lat pokazują, że metody wojskowe nadal pozostają w arsenale środków rozwiązywania problemów międzynarodowych”.

„Białoruś prowadzi pokojową wielokierunkową politykę zagraniczną. Nasz kraj nie ma geopolitycznych ambicji, jednak naszych interesów narodowych musimy bronić wszelkimi dostępnymi sposobami, opierając się zarówno na własnej sile, jak i na współpracy wojskowej z przyjaznymi nam państwami” — powiedział białoruski przywódca.

Zauważył, że „obecnie trwa optymalizacja struktur siłowych, a wojska otrzymują nowoczesny sprzęt wojskowy, armia reorganizuje się, dostosowując się do nowych warunków konfrontacji i wojny”.

Łukaszenka przypomniał, że białoruska armia otrzymała nowe samoloty Jak-130, śmigłowce Mi-8, przeciwlotnicze systemy rakietowe „Tor-M2”, przyjęto na zbrojenie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe „Polonez”. Pomyślnie przeszły państwowe testy na białoruskich poligonach i trafiają do armii krajowe pojazdy opancerzone, stacje radiolokacyjne, różnego rodzaju drony, mobilne stanowiska dowodzenia.

Prezydent zaznaczył, że znaczącym krokiem w przygotowaniu sił zbrojnych, innych wojsk i wojskowych formacji kraju staną się zaplanowane na wrzesień wspólne strategiczne manewry wojskowe w Rosji „Zapad 2017”.