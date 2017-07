Turcja potępiła rezolucję PE o wstrzymaniu rozmów ws. akcesji kraju do UE

© REUTERS/ Michael Dalder Europejskie kraje odsyłają uchodźców z powrotem do domów

Na czwartkowej sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Turcji, która wzywa kraje Unii Europejskiej i Komisję Europejską do niezwłocznego wstrzymania rozmów z Ankarą na temat akcesji kraju do UE, jeśli jej władze nie wniosą stosownych zmian do reformy konstytucyjnej. Za rezolucją mającą charakter rekomendacji zagłosowało 477 deputowanych, przeciwko rezolucji — 64.

„Rezolucja PE jest nieobiektywna, odrzucamy ją jako jednostronną i motywowaną politycznie. Zawsze jesteśmy gotowi do przyjęcia konstruktywnej krytyki, ale tę rezolucję zwracamy z powrotem" — oświadczył Celik dziennikarzom w Ankarze.

Erdogan: Turcja nie będzie tolerować dwulicowości UE

MSZ Turcji wydało oświadczenie, w którym także odnosi się krytycznie do rezolucji PE. „Rezolucja zawiera wiele bezpodstawnych twierdzeń, szkodzi reputacji PE i nie wnosi niczego pozytywnego do naszych relacji z UE" — czytamy w dokumencie.

16 kwietnia odbyło się w Turcji referendum w sprawie zastąpienia systemu gabinetowo-parlamentarnego prezydenckim. Zwyciężyli w nim z nieznaczną przewagą zwolennicy prezydenta Tayyipa Erdogana, zdobywając 51,4%. Opozycja zażądała odwołania wyników referendum, powołując się w szczególności na nielegalny charakter decyzji komisji wyborczej, by uznać za ważne karty i koperty wyborcze bez pieczęci. Po tym jak komisja wyborcza i Sąd Najwyższy odrzucili tę apelację, Republikańska Partia Ludowa, główne tureckie ugrupowanie opozycyjne, wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.