Ogłoszono datę pierwszego lotu na Merkurego

„Opóźnienia w realizacji naszego projektu, z których powodu wyprzedziły nas USA z ich sondą MESSENGER, były związane z tym, że bardzo dokładnie przygotowywaliśmy się do lotu do tego gigantycznego „pieca do pizzy". Musieliśmy kilkakrotnie przerabiać cały projekt z powodu przegrzania się elementów sondy, zmienić rakietę nośną na cięższą z powodu wzrostu masy oraz rozwiązać wiele innych problemów. Dopiero teraz możemy z pewnością powiedzieć, że jesteśmy gotowi do lotu i ruszymy na Merkurego w październiku 2018 roku" — oznajmił naukowiec, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Na pokładzie sondy MPO, rosyjsko-europejskiej części BepiColombo, zostanie zainstalowanych 11 instrumentów naukowych przeznaczonych do ujawnienia tajemnic ukrytych w głębi i na powierzchni Merkurego, wielu z których zostało nakreślonych przez „poprzednika" europejskiej misji, amerykańską sondę MESSENGER od 4 lat pracującą na orbicie Merkurego. Według słów Benkhoffa jednym z głównych celów MPO będzie potwierdzenie istnienia wody na Merkurym i poszukiwanie śladów aktywności geologicznej, której oznaki odkryto za pomocą MESSENGER.

Obecnie, jak dodał Ulrich Reininghaus, szef misji BepiColombo w Europejskiej Agencji Kosmicznej, sonda MPO już przeszła część testów wibracyjnych i elektrycznych i do końca roku czeka ją jeszcze dwie ważne kontrole. Członkowie misji są przekonani, że sprawdzenie i ostateczny montaż BepiColombo zostanie zakończony do 8 marca 2018 roku i sonda będzie gotowa do wysłania w kosmos w październiku 2018 roku z kosmodromu Courou. Łącznie sonda spędzi w kosmosie 7 lat zanim dotrze do Merkurego w grudniu 2025 roku.