Najważniejsze zadanie Putina w Hamburgu

Jego zdaniem, nie uda się ruszyć z miejsca procesu mińskiego przy pomocy rozmów z Donaldem Trumpem trwających pięć minut. Tym bardziej, że stanowiska Trumpa i Putina w tej kwestii się różnią.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Media opublikowały listę uczestników spotkania Putin-Trump

Wspólnych tematów, dotyczących stosunków gospodarczych, Rosja i Ameryka również nie ma — uważa autor. Trump prowadzi brutalną i niebezpieczną politykę wznawiania eksploatacji złóż ropy, sprzedaje skroplony gaz ziemny Polsce. Wszystko to ma na celu wsparcie branży naftowej w Ameryce i dwaj prezydenci nie mają się co do czego umawiać. Jeśli chodzi o stosunki gospodarcze Rosji z Francją i Niemcami, to są one stabilne. Pozostaje natomiast inna niezwykle ważna funkcja międzynarodowej dyplomacji, która powinna zostać pomyślnie zrealizowana — funkcja reprezentacyjna. Zarówno Trump, jak i Putin, wykorzystają szczyt, aby się „wylansować" i pokazać — zakłada dziennikarz.