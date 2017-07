Siemens obruszył się informacją o swoich turbinach na Krymie

„Siemens podjął wszelkie możliwe kroki prawne i podejmie natychmiastowe działania, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystywaniu sprzętu. Na przykład nie będzie dokonywać żadnych dostaw lub usług w zakresie instalacji, uruchomienia i gwarancji. Będziemy nadal w pełni współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” — czytamy w oświadczeniu Siemens.

© AP Photo/ Matthias Schrader Media: Na Krym dostarczono gazowe turbiny Siemens

Wcześniej Reuters poinformował, powołując się na źródła, że Rosja dostarczyła turbiny, wyprodukowane przez firmę Siemens, do elektrowni na Krym mimo sankcji Unii Europejskiej, które zakazują dostaw na półwysep technologii energetycznych. „Technopromeksport” 6 lipca poinformował, że kupił cztery zestawy turbin dla obiektów energetycznych na Krymie na rynku wtórnym i zmodernizował instalacje w rosyjskich fabrykach i firmach inżynieryjnych.

„Nie mamy wiarygodnych dowodów na to, aby nasze turbiny rzeczywiście zostały dostarczone na Krym. Jednak poważnie odnosimy się do tych doniesień i stworzyliśmy grupę do zbadania kwestii, która pracuje nad wyjaśnianiem faktów. Jeśli byłyby jakiekolwiek zmiany tras niedawno nabytych turbin (z przekierowaniem — red.) na Krym, byłoby to jawne naruszenie porozumień umownych. Siemens wielokrotnie ostrzegał swoich klientów, że działa zgodnie ze wszelkimi ograniczeniami dotyczącymi kontroli eksportu” — cytuje agencja spółkę.

„Technopromeksport” planował w celu budowy obiektów energetycznych na Krymie dostarczyć instalację na bazie turbin gazowych klasy E wyprodukowanych przez irańską firmę MAPNA. Odpowiednie rozwiązania techniczne zostały początkowo ujęte w projekcie. Jednak strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii niektórych zagadnień technicznych i komercyjnych i umowa nie została podpisana, zaznaczyła rosyjska spółka. Obecnie przygotowano wszystkie niezbędne dokumenty i zarejestrowano deklarację zgodności z przepisami technicznymi Unii Celnej. To rozwiązanie pozwoliło zminimalizować termin realizacji budowy elektrowni cieplnej, czytamy w komunikacie.