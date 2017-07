Dlaczego Most Kerczeński przeraża Ukrainę

© Sputnik. Nikolai Khijniak Ukraina jeszcze doceni atuty mostu Kerczeńskiego

Dowgan powiedział, że ze względu na budowę Mostu Kerczeńskiego zagrożone są porty Mariupol i Berdiańsk — zostaną one zablokowane, co „jest bardzo przerażające dla regionu, dla Mariupola”. „Co mamy zrobić? Odwoływać się do sądów międzynarodowych. To mogą być inwestycyjne arbitraże, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Decyzja powinna zostać podjęta na najwyższym poziomie. Jest to bardzo poważny problem. To będzie kolejny wielki międzynarodowy konflikt prawny” — powiedział Dowgan.