Papież Franciszek wystosował do Merkel specjalną odezwę

„G20 i inne tego typu coroczne spotkania mają na celu pokojowe rozwiązanie sprzeczności gospodarczych i znalezienie wspólnych finansowych i handlowych mechanizmów pozwalających na wszechstronny rozwój wszystkich uczestników. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli wszystkie strony nie zobowiążą się do wydatnego zmniejszenia poziomu konfliktowości, wstrzymania wyścigu zbrojeń i rezygnacji z bezpośredniego i pośredniego udziału w konfliktach, a także do otwartego i szczerego omawiania wszystkich różnic zdań" — głosi tekst odezwy przywołany przez Ria Novosti.

Papież Franciszek dodał, że globalne problemy, takie jak migracje, wymagają natychmiastowego rozwiązania.

„W sercach i umysłach rządzących, na każdym etapie podejmowania decyzji politycznych, bezwzględnym priorytetem winni być ubodzy, uchodźcy, cierpiący, bezdomni i wykluczeni, niezależnie od ich narodowości, rasy, religii i kultury, a także odrzucenie konfliktów zbrojnych" — zauważył papież.

Merkel oświadczyła wcześniej, że jest przekonana, iż szczyt G20 zostanie uwieńczony sukcesem.