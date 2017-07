Niespodzianka dla prezydentów: rosyjscy hakerzy „zaatakowali" elektrownie jądrowe w USA

© REUTERS/ Axel Schmidt Szczyt G20 w Hamburgu

Sensacyjne doniesienia zza oceanu skomentował sprawozdawca Sputnika Ilja Charłamow.

(Przeciwnicy Trumpa — red.) zgodnie ze zwyczajem sięgnęli po sprawdzony temat — czyli cyberzagrożenia, jednak nadali mu nowy wydźwięk. A dokładnie — oskarżyli Moskwę o ataki hakerskie na amerykańskie elektrownie jądrowe, o czym zawiadomili media, tradycyjnie występując w roli „anonimowych źródeł" — pisze Charłamow.

Och, te słynne anonimowe źródła… Zgodnie z publikacją agencji Bloomberg, Rosja może mieć związek z atakami na dziesiątki obiektów energetycznych, w tym na elektrownię atomową Wolf Creek w stanie Kansas. Zdaniem autorów publikacji, takie cyberataki stanowią ogromne zagrożenie — wirtualni „agresorzy" wybierają sobie coraz poważniejsze cele, tym razem chcąc pozbawić Stany Zjednoczone energii.

© Sputnik. Michael Klimentyev Spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa

Żadnych dowodów, rzecz jasna, nie przedstawiono. Zresztą już od dawna nie są one potrzebne, kiedy mowa jest o takiej „światowej zbrodniarce" jaką rzekomo jest Rosja. Jak wiadomo, jest ona winna a priori. Z tego przechodzącego wszystkie granice absurdu można by się pośmiać i zapomnieć. Ale nie ma co się śpieszyć. To oskarżenie jest o wiele bardziej poważne od insynuacji ws. rzekomej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Teraz chodzi o bezpieczeństwo Ameryki i jej obywateli. Można powiedzieć o śmierć i życie.

W tej sprawie amerykańskim obywatelom mogą włączyć się elementarne mechanizmy samoprzetrwania, które z powodzeniem wykorzystywały władze USA w ostrych okresach „zimnej wojny" — kontynuuje autor. Wówczas mówiły one, że Związek Radziecki jest gotów fizycznie zniszczyć Amerykę. I osiągnęły potrzebne nastroje i praktycznie bezwarunkowe wsparcie dla swojej „świętej wojny" z zagrożeniami.

© AP Photo/ Evan Vucci Duda: Inicjatywa Międzymorza nie jest wymierzona przeciwko komukolwiek

Obecnie, trochę modernizując temat, anonimowe źródła twierdzą, że Rosja obrała sobie za cel jej elektrownie jądrowe… Takie publikacje mogą zyskać ogromny rozgłos i nastawić ludzi według czyjegoś planu. Zresztą w ślad za agencją Bloomberg swoje pięć centów do tej skarbonki „wrzuciła" również telewizja CNN informując, że rosyjski wywiad zwiększa wysiłki odnośnie zbioru informacji w USA, znów powołując się na anonimowe źródła.

Zdaniem Ilji Charłamowa, te publikacje pojawiły się „w samą porę" — bezpośrednio przed spotkaniem Władimira Putina i Donalda Trumpa w Hamburgu. I jest to jeszcze jedno ogniwo w łańcuchu, które powinno blokować wszelkie szanse na poprawę stosunków z Moskwą.

Aby w podobnym „bulionie" informacyjno-politycznym, który nagotowali waszyngtońscy przeciwnicy Donalda Trumpa, udało mu się osiągnąć chociaż jakiekolwiek porozumienia z Rosją, musiałby być mistrzem politycznej ekwilibrystyki. Na razie nie zademonstrował jednak podobnych umiejętności. Co więcej, sam dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia o pozytywny czy chociażby neutralny stosunek do Rosji.

Jednak Donald Trump słynie ze swojej nieprzewidywalności i chciałoby się wierzyć, że okno możliwości dla rosyjsko-amerykańskiej współpracy nie zostało zamknięte — podsumował sprawozdawca Sputnika Ilja Charłamow.