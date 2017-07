Szczyt G20 w Hamburgu. O czym dyskutują światowi przywódcy?

© Sputnik. Michael Klimentyev Spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa

„Powinniśmy prowadzić aktywniejszą wymianę informacjami. Omówiliśmy też kwestię finansowania. Ataki terrorystyczne, do których obecnie dochodzi, nie wymagają dużych nakładów finansowych. Musimy usprawnić wymianę informacjami, jakimi drogami udzielane jest finansowane, jak te źródła mogą się wyczerpać i w jaki sposób identyfikować transakcje na te nieduże pieniądze" — oświadczyła niemiecka kanclerz.

Angela Merkel dodała, że liderzy G20 liczą na to, że reakcja Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie współmierna do kolejnego naruszenia Korei Północnej, która we wtorek poinformowała o udanym teście swojej pierwszej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Hwasong-14.

Na pierwszym posiedzeniu roboczym szczytu G20 nie omawiano bezpośrednio problemu sankcji, ale podkreślono konieczność rezygnacji z protekcjonizmu i ograniczeń handlowych w gospodarce światowej — powiedział szef Ministerstwa Finansów Rosji Anton Siluanow.