O ile lat zanieczyszczone powietrze skraca nam życie

© Sputnik. Mihail Voskresenskiy Smog to nie zmora, a smutna rzeczywistość

"W ostatnich latach pojawiło się zaniepokojenie spowodowane emisją szkodliwych gazów i tego, jak wpływają one na zdrowie człowieka, co stało się szczególnie widoczne po skandalu z dieslowymi samochodami marki VW w 2015 roku. Bez względu na to, wiele państw Europy nie może wprowadzić u siebie standardów Unii Europejskiej. Powinny one zrozumieć, że szkodliwe spaliny naprawdę wpływają na zdrowie ludzi i powinny wypracować lepszą strategię walki z nimi” – powiedział Mikael Andersen z Aarhus Universitet (Dania).

W ostatnich latach naukowcy aktywnie interesują się tym, jak działalność człowieka i wzrost liczebności ludzi na świecie mogły wpłynąć na klimat i ekologię do epoki przemysłowej, z którą dziś wiąże się rozwój globalnego ocieplenia i gwałtowny wzrost koncentracji toksycznych substancji w atmosferze, wodzie i glebie.

Według bieżących ocen WHO, 80% mieszkańców miast oddycha powietrzem, w którym koncentracja szkodliwych substancji przewyższa ustaloną normę. Widać to szczególnie w państwach Trzeciego Świata, gdzie de facto ludność megapolisów żyje w warunkach stałego smogu, jak w Chinach, albo wysokiego zanieczyszczenia powietrza dużą ilością rakotwórczych produktów spalania benzyny, jak w większości państw Azji Południowo-Wschodniej.

Andersen i jego zespół postanowili wyjaśnić, jak podwyższona koncentracja mikrocząsteczek popiołu, różnych szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek siarki, a także mikrokrople aerozoli wyrzucane w powietrze przez samochody i przedsiębiorstwa przemysłowe wpływają na długość życia człowieka.

W celu odpowiedzi na to pytanie naukowcy przeanalizowali dane, które Eurostat zebrał w ciągu ostatnich 30-40 lat, a także analogiczne dane ze Stanów Zjednoczonych. Łącznie otrzymano dane statystyczne ponad 100 tysięcy ludzi. Tego wystarczyło, aby ocenić wpływ zanieczyszczeń na długość życia.

Ekologów interesowały dwa parametry: jak różniła się średnia długość życia ludzi mieszkających w strefach silnego i słabego zanieczyszczenia powietrza w różnych okresach, a także jak wiele pieniędzy wydawały państwa na walkę z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia.

© REUTERS/ Filip Klimaszewski Gazowe nadzieje Polski

Te obliczenia pokazały, że i poziom strat i poziom wpływu smogu były niedocenione. Na przykład, jeśli mieszkaniec zanieczyszczonej strefy dożyje do 78 lat, to w ekologicznie czystych rejonach jego długość życia byłaby średnio o 10 lat wyższa.

Analogicznie, przy podwyższeniu poziomu zanieczyszczenia powietrza tylko o 10 nanogramów na metr sześcienny średnia długość życia zmniejszy się o 9-11 lat i mniej więcej 100 osób z każdych 100 tysięcy mieszkańców będzie umierać z powodu smogu. Takie oceny, jak zauważa Andersen, są mniej więcej pięć razy wyższe od bieżących norm ustanowionych przez Unię Europejską. Badania powinny zmusić państwa europejskie do rewizji swoich ustaleń, podsumowują naukowcy.